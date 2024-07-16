Mbappe'ye 80 bin kişilik imza töreni. Real Madrid'in ödeyeceği para dudak uçuklattı

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Mbappe'ye 80 bin kişilik imza töreni. Real Madrid'in ödeyeceği para dudak uçuklattı

İspanyol devi Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile Santiago Bernabeu'da 5 yıllık sözleşme imzaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve LaLiga’da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid, Paris Saint-Germain’den (PSG) transfer ettiği Fransız forvet Kylian Mbappe için Santiago Bernabeu Stadı’nda görkemli bir tören düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe 80 binden fazla taraftar katıldı. Törende, Real Madrid’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı 15 kupa sergilenirken, Mbappe sahada dolaşarak taraftarları selamladı ve tribünlere futbol topu attı.

25 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Monaco’dan ayrılarak 2017 yazında PSG’ye transfer olan Mbappe, burada 256 golle kulüp tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

Fransa Milli Takımı formasıyla ise 2018’de dünya şampiyonluğu, 2022’de ise dünya ikinciliği yaşadı.

İmza töreninde konuşan Kylian Mbappe, "Bu kulüp için canımı veririm. Hala Madrid. Bugün hayallerim gerçek oldu. Gerçekten çok mutluyum. Burada olmak inanılmaz bir duygu. Yıllarca Real Madrid'i hayal ederek kafamı yastığa koydum ve şimdi bu hayalim gerçek oldu" dedi.

MARCA'nın haberine göre Real Madrid, 5 yıl sözleşme imza atan Kylian Mbappe'ye 50 milyon Euro imza parası ödeyecek. Yıldız futbolcunun yıllık maaşının ise 15-20 milyon Euro arasında olması bekleniyor.

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