Mbappe’ye yapılan çılgın teklif ortaya çıktı. Tam 200 milyon euro

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Mbappe’ye yapılan çılgın teklif ortaya çıktı. Tam 200 milyon euro

Sezon başında Real Madrid’e transfer olan Mbappe’ye yapılan çılgın teklif ortaya çıktı. PSG’nin kgolcü oyuncu için yapılan 200 milyon euroluk teklifi reddettiği öğrenildi.

PSG’den Real Madrid’e giden Fransız golcü Mbappe’ye gelen çılgın bir teklifin reddedildiği ortaya çıktı. Fransız L'equippe gazetesinde çıkan habere göre, 2022 yılında Liverpool, golcü oyuncuyu transfer etmek için 200 milyon euro teklif etti.

Fransız ekibi, golcü oyuncu ile sözleşme yenilenmesinden kısa bir süre sonra yapılan teklife yanıt olarak 400 milyon euro istedi. İngiliz ekibi sonrasında görüşmelerden çekildi.

Çıkan haberlere göre Mbappe o dönem Liverpool’a gitmeye sıcak bakıyordu. Yıldız oyuncu, kısa bir süre Liverpool forması giydikten sonra Real Madrid’e gitmeyi planladı. Mbappe, PSG ile sözleşme yeniledikten kısa bir süre sonra bu kararından pişman olarak takımdan ayrılmaya karar vermişti.

Fransız golcü, PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra Real Madrid’e gitti. Yıldız oyuncu Real Madrid forması giymenin ‘Çocukluk hayali’ olduğunun altını çizmişti.

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