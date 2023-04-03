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ABD'li fast food zincirinin ofisleri kapatıldı. İşten çıkarmalar başlayacak

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 05:11
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McDonald's ABD ofislerini kapattı, işten çıkarmalar başlayacak

ABD'li fast food zincirinin ofisleri kapatıldı. İşten çıkarmalar başlayacak
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(AA) Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.

Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.

Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.

McDonald's Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.

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