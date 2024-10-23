McDonald’s, Starbucks ve Qualcomm hisseleri düşüşte

McDonald’s hisseleri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından E. coli salgınının Quarter Pounder hamburgerleriyle bağlantılı olduğunun açıklanmasının ardından %7 oranında düştü. Salgında 49 vaka rapor edildi, bunlardan 10’u hastaneye kaldırıldı ve bir ölüm meydana geldi. CDC, gerçek vaka sayısının muhtemelen daha yüksek olduğunu belirtti. McDonald’s, Batı eyaletlerinde tedarik zincirinden şüpheli bir kontaminasyon kaynağı olan ince doğranmış soğanları kaldırdı ve etkilenen bölgelerde, Colorado ve Utah da dahil olmak üzere, Quarter Pounder hamburgerlerinin geçici olarak temin edilemeyeceğini duyurdu. Şirket, Big Mac gibi diğer popüler et ürünlerinin etkilenmediğini belirtse de, olumsuz haberlerin tüketici güvenini ve satışları olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor.

Starbucks Zayıf Satışlar Nedeniyle Düşüşte

Starbucks hisseleri, çeyrek satışlarında %3'lük bir düşüş bildirmesinin ardından genişletilmiş işlemde %4 oranında düştü. ABD ve Çin’deki aynı mağaza satışları sırasıyla %6 ve %14 azaldı. Şirket, Kuzey Amerika'da zayıflayan talep ve yerel markalardan gelen artan rekabetle mücadele ediyor. CEO Brian Niccol, menüyü basitleştirmeye ve müşteri hizmetlerini geliştirmeye odaklanan "Starbucks'a Dönüş" planını duyurdu. Ancak, 2025 mali yılı beklentilerini askıya alan şirketin liderlik geçişi sürecinde yatırımcı belirsizliğinin devam etmesi muhtemel.

Qualcomm Lisans Sorunlarıyla Yüz Yüze

Teknoloji sektöründe, Qualcomm hisseleri Bloomberg’in, Britanya merkezli çip tasarımcısı Arm'ın önemli bir lisans anlaşmasını iptal etme tehdidinde bulunduğunu bildirmesi üzerine %5 oranında düştü. Bu lisans, Qualcomm'un Arm mimarisi temelinde çip tasarlamasına olanak tanıyor. Lisansın kaybedilmesi, özellikle yarı iletken endüstrisindeki rekabetin arttığı bir dönemde, Qualcomm'un bir sonraki nesil çipleri tasarlama yeteneğini ciddi şekilde etkileyebilir.