MEB duyurdu! 'Sıfır Atık Yarışması' başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel okullarda öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sıfır Atık Yarışması" başvurularının başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; öğrencilerde geri dönüşümü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla okul öncesinden liseye tüm okul kademelerinde düzenlenecek "Sıfır Atık Yarışması" için başvurular başladı. Yarışmaya; öğrenciler "Çizgi Roman" ve "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorilerinde, okullarsa bu yıl eklenen "Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisinde başvuru yapabilecek.

YARIŞMALARDAN DETAYLAR

Çizgi Roman Yarışması'na ortaokul ve lise öğrencileri, Sıfır Atık temasını işleyen özgün çizgi romanları ile katılabilecek. Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması'na da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, atık malzemelerle tasarladıkları sanatsal çalışmalarla katılım sağlayabilecek. Yaşayan Okul Bahçeleri Yarışması'na tüm seviyelerdeki okullar, dikey bahçeler, yeşil duvarlar, kompost alanları, organik tarım bahçeleri, güneş panelleri, yenilenebilir enerji köşeleri, geri ve ileri dönüşüm, permakültür bahçeleri, yeşil çatılar gibi doğa dostu çalışmalarıyla katılım sağlayabilecek.

ÖDÜL TÖRENİ ÇEVRE HAFTASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yarışma kategorilerinde dereceye giren ilk 3 öğrenciye yaş gruplarına göre akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar, elektrikli bisiklet gibi ödüller verilecek. Ayrıca okullara çevre beratı ile sürpriz hediyeler sunulacak. Yarışma başvurusu, 11 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Eserler, belirtilen tarihe kadar okul müdürlüklerine teslim edilecek. Değerlendirme aşamaları okul, ilçe, il ve bakanlık seviyelerinde yapılacak. Ödül töreni Haziran 2025'te Çevre Haftası'nda gerçekleştirilecek.