MEB, LGS iddiaları için harekete geçti!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması üzerinden şaibeli imalarına ilişkin harekete geçti. MEB, merkezi sınavla ilgili kamuoyunu yanıltıcı iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili kamuoyunu yanıltıcı iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması üzerinden, sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibeli imaların gündeme getirildiği ve bu iddialara ilişkin açıklama yapılması gerekli görüldüğü belirtildi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİ YARATMAYA DEVAM EDİYORLAR"

LGS sınavının 15 Haziran 2025 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerin yoğun özverisiyle sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanuldı.

"Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanmış olup sorular, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencimizin tam puan aldığı 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınavı müteakip kamuoyu, ayrıntılı açıklamalarla Bakanlığımızca bilgilendirilmiş olup gelen bütün itirazlar da titizlikle incelenmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen, öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, "Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz" tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp "Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var" gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar"

'YANLIŞ YORUMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ'

Ayrıca, LGS dahil bütün sınavların her aşamasının büyük bir titizlik ve özenle yürütüldüğüne vurgu yapılarak, "Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakarlıklarını korumak, bakanlığımızın en önemli önceliğidir. Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz. Sürece ilişkin olarak öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin alın terine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.