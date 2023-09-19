MEB ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları yayımladı

MEB yönetmeliğine göre ortak yazılılar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tablolarını yayımladı.

MEB ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde zümreler ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek "konu soru dağılım tabloları" yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yazılılar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

"KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI" YAYIMLANDI

Bu kapsamda il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf, alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

Sınıf, alan zümreleri ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecek.

Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.

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