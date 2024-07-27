MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen adayının merakla beklediği sözlü sınav sonuçları için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamaya çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla başlatılan atama sürecinin hız kazanmasıyla birlikte, sözleşmeli öğretmen adayları sonuçların ne zaman ve nasıl duyurulacağını sorgulamaya başladı. Adaylar, atama sürecinin önemli bir aşamasını oluşturan bu sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz net bir tarih verilmedi.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonları için yapılan sözlü sınavların sonuçlarına dair beklenen açıklama henüz gerçekleşmedi. Adaylar, sınav sürecinin tamamlanmasını müteakip sonuçları e-Devlet üzerinden giriş bilgileri ile sorgulayabilecekler. Sınavda 60 puan ve üstü alanlar başarı göstermiş sayılacak.