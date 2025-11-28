MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modeli çalışmaları yürütüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde, MEB ile ÖSYM'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni soru modeli geliştirilmesine yönelik işbirliği sürüyor. Bu çerçevede düzenlenen çalıştaylarla uzman ekipler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütüncül biçimde değerlendirecek yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu süreçte düzenlenen çalıştaylara Bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler katılarak, soru modeli tasarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çalışmalarda soru modelinin temel bileşenleri, kullanılacak soru tipleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin teknik çerçeve üzerinde ortak görüşler ele alınıyor.

Geliştirilecek soru modeli, öğrencilerin "konuları anlama", "ilişkilendirme", "uygulama" ve "problem çözme" gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan yapıda tasarlanıyor.