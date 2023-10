MEB'den 7 ilde çalıştay! Öğretmenlerden görüş alacak…

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Gaziantep, Samsun, Erzurum olmak üzere 7 ilde 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek çalıştaylara, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri ve ilgili genel müdürlüklerden daire başkanlarının da aralarında bulunduğu 100 kişi katılacak. Her çalıştayda 4 çalışma grubu oluşturulacak ve her grup her bir ana temayı ayrı oturumlarda tartışacak. Çalıştaylarda kurulacak çalışma gruplarında 'öğretmenlerin bakış açısıyla teknoloji kullanımı', 'teknolojinin eğitim ortamlarında kullanımı', 'yapay zeka içerikli uygulamaların eğitimde kullanımı', 'teknolojinin eğitimde gerekliliği ve kullanım amaçları' gibi konular ele alınacak.

Çalıştaylara Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimler Akademisi destek verecek.