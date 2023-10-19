MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına mevlitli kutlama. Program posterle duyuruldu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarını imam hatip liseleriyle yapacak.

Bakanlık, “hatim ve mevlit programı” düzenleyecek, imam hatip liseleri tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 8 şehirde de “musiki konserleri” yapılacak. Konser kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrenciler de “hatm-i şerif duası” okuyacak.

ANMA PROGRAMI HAZIRLANDI

Bu kapsamda MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, okullarda 27 Ekim Cuma günü uygulanması hedeflenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüm Şehit ve Gazilerimiz İçin Anma, Hatim ve Mevlid” programı hazırlandı.

İl düzeyinde yapılması hedeflenen program kapsamında çocuklar, ildeki merkezi bir camiye götürülecek. Burada Kuran tilaveti, hatim duası yapılacak. Bunun dışında il bazında etkinlikler de düzenlenecek.