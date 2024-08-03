MEB'den okul öncesi kararı: 81 ilde geçerli olacak

Kaynak: Haber Merkezi
MEB'den okul öncesi kararı: 81 ilde geçerli olacak

Türkiye genelinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitim alanında okullaşma oranlarını yükseltmek ve çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına destek olmak için renkli etkinlikler planlanıyor. 81 ilde düzenlenecek olan festivallerle, çocukların eğitimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye genelinde, çocukların erken eğitimdeki rolünün altını çizmek ve bu alandaki toplumsal bilinci artırmak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde, ağustos ayında 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. "Okul Öncesi Etkinlikleri" adı altında gerçekleştirilecek olan bu organizasyonlar, festival atmosferinde, aile ve çocukların birlikte katılımına açık olacak şekilde planlanmıştır. Sanat ve bilim atölyeleri, çocukların hem geleneksel hem de evrensel sanat formlarıyla tanışmalarını ve kendi yaratıcı çalışmalarını sergilemelerini teşvik edecek. Aynı zamanda, bilimsel merakı ve keşif ruhunu destekleyen atölyeler, çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlayacak. Açık hava etkinlikleri ve geleneksel çocuk oyunları da şenliklerin canlılığını artıracak.

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Eğitimciler ve uzmanlar tarafından düzenlenecek bilgilendirme seminerleri, okul öncesi eğitimin önemi hakkında ailelere derinlemesine bilgi verecek ve onlara çocuklarının eğitim sürecinde nasıl daha etkin rol alabilecekleri konusunda yol gösterecek. Bilim ve sanat atölyeleri, sergiler, sportif etkinlikler ve eğitsel oyunlar aracılığıyla, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerinin gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bu etkinlikler, çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını ve merakını besleyerek, onların eğitim hayatlarına sağlam bir başlangıç yapmalarını amaçlamaktadır. Atölye çalışmaları ve ebeveyn seminerleri, ailelerin çocuklarının gelişim süreçlerine daha bilinçli ve aktif bir şekilde katılımını sağlamak için tasarlanmıştır. Böylece, aileler evde de çocuklarını destekleyici bir eğitim ortamı yaratabileceklerdir.

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