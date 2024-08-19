MEB'den yeni kılık kıyafet kararı: Artık böyle giyinmek yasak

Kaynak: Haber Merkezi
MEB'den yeni kılık kıyafet kararı: Artık böyle giyinmek yasak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan yeni kılık kıyafet yönetmeliğini açıkladı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim yılı için kapsamlı bir düzenlemeyi duyurdu. Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin giyim kurallarına yeni standartlar getirilerek, eğitim alanındaki profesyonellik ve kurum imajının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bakan Yusuf Tekin tarafından onaylanan genelge, eğitim camiasının tüm katmanlarını etkileyen değişiklikleri içeriyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yeni kıyafet yönetmeliği, eğitim kurumlarında düzen ve disiplinin artırılmasını amaçlıyor. Yönetmelik, öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve idarecilerin de belirlenen kılık kıyafet standartlarına uymalarını zorunlu kılıyor. Resmi ve özel tüm okullarda uygulanacak olan bu kurallar, okul öncesi eğitimden lise seviyesine kadar tüm öğrencileri kapsıyor.

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Ayrıca, okul personelinin de bu düzenlemelerin uygulanmasında sorumlulukları olduğu vurgulandı. MEB, eğitim ortamında öğrencilere örnek olacak bir tutum sergilenmesinin önemini hatırlatırken, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin yanı sıra diğer personelin de kıyafet seçimlerinde özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

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