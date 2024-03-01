MEB'den yönetmelik değişikliği: Din kültürü öğretmenlerine öncelik tanınacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlardaki Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; daha önce yöneticilik görevi üstlenenlerden öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden görevlendirilmek üzere başvuru yapabilecek.

Başvurularda 'en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olma' şartı aranacak. Ayrıca adaylara daha önce yaptığı görev ya da daha alt yöneticilik görevleri için başvuru izni verilecek.

Başvurucuların görevlendirilmeleri, yeniden yönetici olarak görevlendirme hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

MÜDÜR ATAMALARINDA BRANŞ ÖNCELİĞİ

İmam hatip ortaokullarında ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine, ilkokullarda sınıf öğretmenlerine ve anaokullarında da okul öncesi öğretmenlerine müdürlük görevlendirmelerinde öncelik tanınacak.

KADIN VE ALAN ÖNCELİĞİ

Kadın önceliği ve alan önceliği müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde ayrı olarak değerlendirilecek.

Her iki önceliğin de aynı eğitim kurumunda olması durumunda ise öncelikli aday puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

Özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına özel eğitim öğretmenleri, yönetici olarak atanacak.

Yönetici görevlendirme başvuru sıralaması ise 'yeniden görevlendirme', 'ilk defa görevlendirme' ve 'yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi' şeklinde sıralandı.