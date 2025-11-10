Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerine dair genelge gönderilmişti. Genelgede dikkat çeken uyarılardan biri ise, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının okullarda tören düzenlemesi oldu.

GEREKÇE: SİYASİ ALANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür organizasyonların hukuken uygun olmadığını belirterek, okul alanlarının siyasi faaliyetlere kapalı olduğunu aktardı. Siyasi partilerin, Anayasa ile güvence altına alınan faaliyet haklarını, yalnızca mülki idare amirliklerince tahsis edilen alanlarda kullanmaları gerektiği belirtildi.

“KULLANILMAYAN OKUL BAHÇELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASI” EMRİ

Sözcü'de yer alan haberde ise Tekin’in talimatı üzerine İstanbul başta olmak üzere il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri WhatsApp gruplarından bakanın emrini Okul müdürlerine, “Kullanılmayan okul bahçelerinin kapatılması için gereğinin yapılması” emri iletildi.

Bu yıl 10 Kasım'ın ara tatile denk gelmesi nedeniyle, tören ve etkinliklerin 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile birlikte, anlam bütünlüğü içinde yapılacağı da genelgede yer aldı. Anma etkinliklerinin "İnsanı yaşatmak, değerleri yaşatmaktır" anlayışıyla ele alınacak.