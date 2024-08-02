MEB'ten flaş karar. 81 ilde uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ağustos ayında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri tarafından organize edilecek bu etkinlikler, festival havasında gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERDE NELER YAPILACAK?

Etkinliklerde aile-çocuk etkileşimini artırmaya yönelik sanat ve bilim atölyeleri kurulacak.

Çocuklara geleneksel ve evrensel sanat türleri ile tekniklerini tanıtma fırsatı sunacak bu atölyelerin yanı sıra, açık hava etkinlikleri ve geleneksel çocuk oyunlarına da yer verilecek.

Ayrıca, okul öncesi eğitimin önemi konusunda ailelere bilgilendirme yapılacak.