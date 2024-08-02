MEB'ten flaş karar. 81 ilde uygulanacak

Düzenleme: Kaynak: AA
MEB'ten flaş karar. 81 ilde uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmek ve çocukların potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için 81 il genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ağustos ayında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri tarafından organize edilecek bu etkinlikler, festival havasında gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERDE NELER YAPILACAK?

Etkinliklerde aile-çocuk etkileşimini artırmaya yönelik sanat ve bilim atölyeleri kurulacak.

Çocuklara geleneksel ve evrensel sanat türleri ile tekniklerini tanıtma fırsatı sunacak bu atölyelerin yanı sıra, açık hava etkinlikleri ve geleneksel çocuk oyunlarına da yer verilecek.

Ayrıca, okul öncesi eğitimin önemi konusunda ailelere bilgilendirme yapılacak.

ug.png

İlgili Haberler
Kâr düştü fatura çalışana çıkıyor. Binlerce kişi işsiz kalacak
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar lira Gündem
Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar lira
ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı Spor
ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı
Oğlu ile birlikte öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı Yaşam
Oğlu ile birlikte öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı
18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim: Klasikten Modernizme Geçişin İzleri Gündem
18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim: Klasikten Modernizme Geçişin İzleri
Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü Dünya
Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü
CHP’li Erdal Beşikçioğlu amcaoğlunu belediyede koordinatör yaptı Gündem
CHP’li Erdal Beşikçioğlu amcaoğlunu belediyede koordinatör yaptı
Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu