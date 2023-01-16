16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Metrobüsteki kadın gözlüğünü düşürdüğünü söylediği adama hakaretler yağdırdı

Metrobüsteki kadın gözlüğünü düşürdüğünü söylediği adama hakaretler yağdırdı

İstanbul Şişli’de seyreden bir metrobüste meydana gelen olayda bir kadın, gözlüğünü düşürdüğü gerekçesiyle bir adama saldırdı. Bağıran kadın, saldırdığı adama "Sen ilkokul mezunusun, seviyesiz" dedi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:00
Takip Et

Mecidiyeköy’de metrobüsteki kadın gözlüğünü düşürdüğünü söylediği adama Sen ilkokul mezunusun seviyesiz diyerek saldırdı

Metrobüsteki kadın gözlüğünü düşürdüğünü söylediği adama hakaretler yağdırdı
+
Aa
-

Mecidiyeköy’de seyreden metrobüste kadın bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı.

Ağır küfür ve hakaretler eden kadın bir de adama tükürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy’de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı.

İddiaya göre, kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı. Sinirlenen kadın yolcunun adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.

Yolcuların içerisinde yaşanan olayda, öfkeden çıldıran kadın, bir de adama tükürdü.

"SEN KİME DİKLENİYORSUN, İLKOKUL MEZUNU SEVİYESİZ"

Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, “sen kime dikleniyorsun, ilkokul mezunu seviyesiz” diyerek hakaret etti.

Yaşananlar kameralara yansırken, metrobüse birbirine katan kadın ardından durakta araçtan indi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
16.01.2023 16:13
memnunmusunuz!! ekonomik buhran insanları bu hağle getiriyor !!!!!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
2
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
3
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
4
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
5
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
6
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.