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Meclis Komisyonu'ndan Başarır ve Türkkan için karar. Dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde görüş bildirildi

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:41
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Meclis Komisyonu'ndan Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlıkları için karar

Meclis Komisyonu'ndan Başarır ve Türkkan için karar. Dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde görüş bildirildi
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TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık tezkerelerine ilişkin kararını açıkladı.

RAPOR ANAYASA ADALET KARMA KOMİSYONUNA SUNULACAK

TBMM Hazırlık Komisyonu, Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak.

NE OLMUŞTU?

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, 11 Ocak'ta; Başarır ile Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülmüştü. CHP ve İYİ Parti gruplarının 1700'den fazla dokunulmazlık dosyası olmasına karşın Başarır ile Türkkan'ın dosyalarının öne çekilmesini protesto ederek katılmadığı toplantıya HDP milletvekilleri de gelmemişti.

Dokunulmazlıkların komisyonda görüşüleceği gün AK Parti'nin parti gruplarını anayasa değişikliği için ziyaret etmek istemesi nedeniyle muhalefet partileri kendilerine randevu vermemişti. Oluşturulan Hazırlık Komisyonu, milletvekillerine; 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar da sözlü sözlü savunmaları için süre tanımıştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de; yasama dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesinin incelenmesi için kurulan Hazırlık Komisyonu'na; üzerinde sadece "Size savunma vermiyorum" cümlesinin yer aldığı yazılı dilekçesini iletmişti.

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Türküm
31.01.2023 17:55
Mayısa kadar saltanatınızı yürütün iktidar değiştiğinde hepiniz yargılanacaksınız kaçamayacaksınız halkın adamı by kemal geliyor  
 
Tozanlı
31.01.2023 17:25
ALLAH kısmet ederse bizde 14 mayısta 20 yıllık tahribatın dokunulmazlıklarını kaldırıp tarihin tozlu sayfalarına kilitliyeceģiz.. Seçimi bekliyoruz  
 
Emekli
31.01.2023 17:24
Kalksa ne olur millet vekilliği düşüyormu ceza alacak AKP li vekillerin cezasını secim sonuna bırakmışlar bu gün boş işler  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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