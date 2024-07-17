Meclis mesaisini uzattı: 15 günde 5 teklifin yasalaşması bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun meclis gündemi sebebiyle planlanan tatil süresini erteleyerek çalışmalarına devam etme kararı aldı. AK Parti ve MHP'nin desteklediği bir önergeyle, TBMM'nin 1 Ağustos tarihine kadar açık kalması ve bu süre zarfında beş ayrı kanun teklifinin, toplamda 180 maddeyi kapsayacak şekilde yasalaştırılması öngörülüyor. Önümüzdeki Pazartesi günü toplanacak olan Genel Kurul'da, kamu harcamalarında tasarruf sağlamayı amaçlayan düzenlemeler ve 9. Yargı Paketi gibi önemli maddeler ele alınacak.

Ceren Bayar'ın Gazete Duvar için yaptığı habere göre, muhalefetin ve kamuoyunun sert eleştirilerine maruz kalan bazı kanun tekliflerinin de Ağustos ayına kadar meclisten geçirilmesi bekleniyor. Meclisin haftalık çalışma düzeninin, iç tüzük gereği üç günden yedi güne çıkarılması talep ediliyor, bu sayede beş kanun teklifinin on beş gün içinde yasalaşması mümkün hale gelebilir.

Gündemdeki teklifler arasında, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Tasarruf Paketi, 9. Yargı Paketi, Vergi Paketi ve sokak hayvanlarının ötanazi ile uyutulmasını engellemeyi amaçlayan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler yer alıyor. Bu düzenlemelerden bazıları, emekli aylıklarının artırılması, kadınların kendi soyadlarını kullanmalarını kısıtlayan bir düzenlemenin yeniden gündeme getirilmesi ve KPSS'yi geçen öğretmen adaylarına eğitim verecek Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması gibi kritik konuları içeriyor.

AK Parti'nin, süresi dolmak üzere olan tasarruf, vergi ve yargı düzenlemelerini ertelememek adına bu teklifi sunduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda, Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerine yapılan müzakerelere ara verilerek, teklifin görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi.