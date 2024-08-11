Meclis olağanüstü toplanıyor! Mahmud Abbas konuşacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Meclis olağanüstü toplanıyor! Mahmud Abbas konuşacak

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas 15 Ağustos tarihinde olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kurul’unda konuşma yapacak.

TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 14-15 Ağustos tarihinde Türkiye’yi ziyareti dolayısı ile olağanüstü toplantı çağrısında bulundu. Bunun üzerine Meclis 15 Ağustos tarihinde toplanacak. TBMM’de düzenlenecek olan olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Genel Kurul Salonu’nda katılım sağlayacağı ileri sürüldü.

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MAHMUD ABBAS KONUŞACAK

Mecliste yapılacak olan olağanüstü toplantıyı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Kurtulmuş’un ardından Mahmud Abbas Genel Kurul’a hitap edecek. Abbas’ın ziyareti sebebi ile Meclis çevresinde ve yerleşkede güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılıp ilave tedbirler alınacak. Bununla beraber TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'da yapacağı konuşmada İsrail'in Gazze topraklarında yaptığı saldırıları anlatması bekleniyor.

Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek.

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