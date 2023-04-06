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TBMM'de bir dönem daha sona erdi

TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimi sonrası YSK'dan gelecek resmi açıklamaya kadar tatile girdi. Bu karar sonrası Meclis'te 27'nci yasama dönemi mesaisini tamamlamış oldu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 21:03
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Meclis tatile girdi

TBMM'de bir dönem daha sona erdi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 27'nci yasama dönemi mesaisini tamamladı. Meclis, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tatile girdi. 

MECLİS TARİHİNDE BİR İLK

Genel Kurul, son çalışma gününde Amasra'daki maden kazasını araştıran komisyonun raporunu görüştü. RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun boş üyelikleri için seçim yapıldı.  Siyasi partilerin grup başkan vekilleri Genel Kurul'da son mesajlarını verdi. 27'nci yasama döneminde, Meclis tarihinde ilk kez 6 yasama yılı boyunca çalışıldı. 300'ü aşkın kanun teklifi yasalaştı.

EYT'lilerden sözleşmeli personele, bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesinden seçim barajının düşürülmesine kadar pek çok önemli düzenleme için yoğun mesai yürütüldü.

SEÇİMLERDEN SONRA AÇILACAK

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından, 28'nci dönem parlamentosu oluşacak. Meclis Genel Kurulu, YSK'nın seçim sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3'üncü gün toplanacak. 

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