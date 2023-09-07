Meclis toplantısında yumruklar havada uçuştu

Zonguldak, Ereğli Belediye Meclisi eylül ayı ikinci birleşimi, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda yapıldı. Birleşimde, satılması oylanan Kışla Kamyon Garajı, tartışmalara neden oldu.

GERGİNLİK SALON DIŞINA TAŞTI

Satış kararı çıkmayınca dün meclisi kapatıp salonu terk eden Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bugün de mecliste ret oyu veren meclis üyelerini eleştirdi. Toplantıdaki gerginlik, salon dışında da devam etti.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNDÜ

Çıkışta CHP’li Meclis Üyesi Cengiz Güneş ve Gökhan Günay ile MHP’li Sertan Kuzu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Diğer meclis üyelerinin araya girmesi ile kavga yatıştırılırken Gökhan Günay ve Cengiz Güneş meclis salonuna alındı.