Meclis'in şövalyesi sahilde açıkladı. Çok para var bu işte

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Meclis'in şövalyesi sahilde açıkladı. Çok para var bu işte

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, 'nelerden vergi alınması gerektiğini' söyledi.

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sert ifadeleri içeren bir video çekerek dikkatleri üzerine çekti.

Enginyurt, videoda güneş ve denizden vergi alınması gerektiğini ti'ye alarak anlattı.

"DENİZDEN VE GÜNEŞTEN DE VERGİ ALIN"

Ekonomi politikalarını eleştiren Enginyurt, hükümete çağrıda bulunarak, güneşten ve deniz kenarında vakit geçirenlerden vergi alınması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca balık tutan vatandaşlardan da vergi alınması gerektiğini belirterek vergi kaçakçılığına dikkat çekti.

"ADALETİNİZ BATSIN YAZIKLAR OLSUN"

Enginyurt, konuşmasında, "Adaletiniz batsın, yazıklar olsun" şeklinde tepkisini dile getirdi. Ayrıca, "Nefes alıyoruz, yürüyoruz, koşuyoruz, vergi almaya devam et. Fakirden al, zengine dağıt, işin gücün bu Mehmet Şimşek. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun" diyerek sözlerini sürdürdü.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Enginyurt, Şimşek'e "İzlemenizi tavsiye ediyorum" notunu da ekledi.

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