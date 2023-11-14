Meclis'te ‘Bahçeli’ kavgası, HEDEP ve MHP karşı karşıya geldi

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, mecliste Bahçeli’yi eleştirdiği konuşmaya, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Gergerlioğlu’na hitaben, “Sen ağzını topla. Adi herif” dedi.

Meclis'te ‘Bahçeli’ kavgası, HEDEP ve MHP karşı karşıya geldi

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ODA TV'nin haberine göre, Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup toplantısında, “Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir” sözlerine tepki gösteren Gergerlioğlu, “Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli’ye iade ediyorum. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Sen ağzını topla. Adi herif” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi.

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Gergerlioğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Devlet Bahçeli, AYM’den hak ihlali almış bana ve bazı eski siyasetçilerimize ‘terörist’ diyerek hakaret ve iftira etmiştir. Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli’ye iade ediyorum. Siyasette seviye kaybına dair hepimiz duyarlı olalım. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir. Bahçeli, talimatlarını Mustafa Şentop’a dinleterek, vekilliğimi düşürüp ‘Adalet Nöbetimde’ beni Meclis’ten çıkarsa da AYM’nin 15’e 0, oybirliği kararı ile Meclis’e döndüm. Hadsizliği ve zulmü yendim. Halkımızla beraber yendik. Hukuka çarpacaksın, Bahçeli. Hazmedeceksin Bahçeli. Haddini bileceksin Bahçeli. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi’ni tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel. Sen önce Sinan Ateş’in katilinin niye Olcay Kılavuz’un evinde çıktığını, … açıkla” dedi.

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Gergerlioğlu’nun sözlerinin ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yerinden söz aldı. Akçay, “Bu, biraz evvel, yerinden konuşma yapan Gergerlioğlu’nun bütün bu hadsiz sözlerini misliyle, misliyle kendisine iade ediyoruz. Ve en kısa sürede de psikiyatrik tedavi görmesini salık veriyorum. Yani bu, psikolojik dengesi bozulmuş…” dedi.

Gergerlioğlu’nun yerinden tepki göstermesi üzerine, Akçay; “Sen ağzını topla. Adi herif. Genel Kurula hitap etmiyor, haddini bilmiyor. TBMM Genel Kurulu’nun mehabetine uygun olmayan konuşmalar yapıyor. İyice sınırı aştı” diye konuştu.

Gergerlioğlu, “Sen kimsin. Haddinizi bilin” diye bağırdı.

Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime 10 dakika ara verdi.

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