Mecliste barikat kurdular sis bombalarıyla oturumu engellediler

Arnavutluk Meclisi karıştı. Muhafalefet partilerinin milletvekilleri iktidarın meclisten geçirmek istedikleri yasayı sis bombaları ve barikatlarla engellemeye çalıştı.

KAYNAK: AA
Mecliste barikat kurdular sis bombalarıyla oturumu engellediler

Fotoğraflar Arnavutluk Meclisi'nden... Muhalefet milletvekilleri bazı yasa değişikliklerinin görüşülmesinin planlandığı meclis oturumunu engelledi.

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Ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri başta olmak üzere, muhalefet partilerinden milletvekilleri, mecliste görüşmeleri engellemek için her çareye başvurdu. Onlardan biri de sis bombalarıydı.

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Sandalyelerle kürsünün ününü kapatan muhalefet partisi vekilleri, sis bombalarıyla meclisi işte bu hale getirdi.

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Meclis başkanı ve milletvekilleri yaşananları böyle izledi.

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