Mecliste barikat kurdular sis bombalarıyla oturumu engellediler

Fotoğraflar Arnavutluk Meclisi'nden... Muhalefet milletvekilleri bazı yasa değişikliklerinin görüşülmesinin planlandığı meclis oturumunu engelledi.

Ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri başta olmak üzere, muhalefet partilerinden milletvekilleri, mecliste görüşmeleri engellemek için her çareye başvurdu. Onlardan biri de sis bombalarıydı.

Sandalyelerle kürsünün ününü kapatan muhalefet partisi vekilleri, sis bombalarıyla meclisi işte bu hale getirdi.

Meclis başkanı ve milletvekilleri yaşananları böyle izledi.