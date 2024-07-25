Meclis’te bir kavga daha

TBMM'de vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren teklifin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında bir tartışma yaşandı. Türkoğlu, Cumhur İttifakı'na eleştirilerde bulunduğu sırada AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından sert tepki gördü. Bu durum üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

UYARI CEZASI VERİLDİ

Ara sonrasında yapılan görüşmede, tartışma yaşanan Türkoğlu ile Akçay arasında tekrar gerilim çıktı. Türkoğlu'nun Akçay'a karşı tepkisi üzerine tansiyon yükseldi ve Türkoğlu, müdahale eden milletvekilleri tarafından Genel Kurul Salonu'ndan çıkarıldı.

Ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkoğlu'na iç tüzüğe aykırı davranışlarından dolayı uyarı cezası verdiğini açıkladı. Birleşim, komisyonun hazır olmaması sebebiyle saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere kapatıldı.

YUMRUK ATMIŞTI

TBMM oturumunda DEM Partili vekilin AKP'ye yönelik "hırsızsınız" sözleri sonrası tansiyon yükselmiş ve Ulaştırma eski Bakanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’a yumruk atmıştı.