Meclis'te büyük arbede! AKP'li vekiller, muhalif vekillerin üstüne yürüdü...

Meclis’te zeytinlik alanlarda maden yasasına yönelik protestolar sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında gerginliğe sahne oldu. Bazı AKP’li vekillerin protesto eden muhalefet milletvekillerinin üzerine yürüdüğü kameraya yansıdı.

TBMM Genel Kurulu’nda zeytinlik alanlarda maden yasasına karşı muhalefet vekilleri gerçekleştirdiği protesto sırasında gerilim seviyesi yükseldi.

Muhalefet vekilleri kürsü önünde eylem gerçekleştirdi. AKP sıralarından bazı vekiller ise yerlerinden kalkarak muhalefet vekillerinin üzerine yürüdü.

Perihan Koca ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Gerginlik anında vekil Perihan Koca, kendisine fiziki müdahalede bulunulduğunu iddia etti.

Koca, müdahale anlarını cep telefonuyla çekerken, görüntüleri sosyal medya hesabından servis etti.

Meclis’teki tansiyon, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle yatışırken, olaya ilişkin taraflardan bir bilgilendirme gelmedi.

Olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.