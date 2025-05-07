Meclis'te çiftçi hamlesi! Ürün gitti, borç kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Meclis'te çiftçi hamlesi! Ürün gitti, borç kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz 2025 yılı Nisan ayında meydana gelen yoğun don olayı başta olmak üzere, dolu, sel ve benzeri doğal afetlerden ürünleri zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu.

Fatih Karaman / Tokat / Yeniçağ

Hazırlanan yasa teklifi ile; zarara uğradığı hasar tespit komisyonları tarafından belirlenen üreticilerin, Tarım Kredi Kooperatifleri ve kamu bankalarına olan tarımsal kredi borçlarının iki yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi hedefleniyor. Bu sayede üreticilerimiz ekonomik olarak nefes alacak, yeniden üretime dönme şansı yakalayacaktır.

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Vekil Kadim Durmaz konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Tarım sektörü, doğa koşullarına en açık ve kırılgan alanlardan biridir. 2025 yılı Nisan ayında yaşanan yoğun don felaketi, Tokat başta olmak üzere birçok ilimizde meyve ağaçlarına ve erken dikimi yapılmış sebzelere büyük zarar vermiştir. Çiftçimiz ürününü, dolayısıyla gelirini kaybetmiş, geçim kaynakları yok olmuştur. Bu koşullarda borçlarını ödemesi, üretime devam etmesi mümkün değildir.

Bu teklif, sadece çiftçimizin borç yükünü hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda kırsal kalkınmayı ve tarımsal sürdürülebilirliği de destekleyecektir. Sosyal devlet anlayışı, zor zamanlarda vatandaşının yanında olmayı gerektirir.”

Mevcut düzenlemelerde afetlerden zarar gören çiftçilere yardım yapılabileceğine dair hükümler yer alsa da, kredi borçlarının faizsiz ertelenmesine ilişkin açık ve bağlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’a geçici bir madde eklenmesi öngörülmektedir.

Sunduğumuz bu teklifin yasalaşması halinde, çiftçilerin üzerindeki borç baskısı hafifleyecek, üretimin sürekliliği sağlanacak ve ülkenin gıda arz güvenliği daha güçlü temellere oturtulacaktır dedi.

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