Meclis’te DEM heyetinden Bahçeli’ye iadeiziyaret!

Geçtiğimiz yılki Meclis açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM sıralarına giderek Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve diğer milletvekilleriyle tokalaşmış ve yeni süreç tiyatrosunun ilk adımları atılmıştı. Bu yıl ise DEM heyeti, Bahçeli’nin sıralarına giderek tokalaşarak iadeiziyaret yaptığı görüldü.

GEÇTİĞİMİZ YIL MECLİS AÇILIŞINDA BAHÇELİ'DEN ZİYARET

1 Ekim 2024 yılında TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve diğer milletvekilleriyle tokalaşmış ve 2’inci açılım sürecinin ilk alevlenmesi oluşmuştu. Bahçeli’nin ardından bebek katili Öcalan’ı ‘Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni süreç tam anlamıyla başladı.

AÇILIM TİYATROSU

Açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın ‘örgütü lağvetsin’ çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakmasıyla süreç devam etti. Süreç tiyatrosu Meclis komisyonuna taşınmıştı.

DEM'DEN 1 YIL SONRA MECLİS'TE İADEYİ ZİYARET

Son günlerde soğuk rüzgarlar esen açılım tiyatrosunda TBMM’nin bu yılki açılışında nasıl tepkiler olacağı merak edilmişti. DEM heyeti Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Ayşegül Doğan ve Hakkı Saruhan Oruç, MHP sıralarına giderek geçtiğimiz yıl Bahçeli’nin yaptığı tokalaşmaya iadeiziyaret yaptı.