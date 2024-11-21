Meclis'te ilginç diyalog! Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı Soylu'yu kahkahaya boğdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, uzun bir aradan sonra tartışma ya da gerginliklerle değil, kahkahalarla gündeme geldi. Meclis Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in başkanlığında gerçekleşen oturumda, ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımı gibi konularda cezai düzenlemeler içeren ve iç güvenlikle ilgili çeşitli değişiklikler öngören yasa teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler yapıldı. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Oturum gece geç saatlere kadar sürdü.

"HELALLİK" ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

Görüşmeler sırasında Genel Kurul'da güldüren anlar yaşandı. AKP Milletvekili Süleyman Soylu, konuşmasını sürdürürken bir anda mikrofonu kapandı. Durumu fark eden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hemen müdahale ederek mikrofonun açılmasını sağladı.

Soylu, mikrofonun yeniden açılması üzerine Önder'e dönerek “Hakkını helal et” dedi. Önder ise bu talebe esprili bir şekilde, "O başka" yanıtını verdi. Önder'in bu sözleri Soylu'yu bir an duraksattı, ardından Soylu kendini tutamayarak kahkaha attı. O anlara Genel Kurul’daki milletvekilleri de gülerek eşlik etti.

Meclis'te yaşanan o anlar sosyal medyada da gündem olurken, kullanıcılar tarafından "Allah keyfinizi bozmasın millet açlıktan ölür kimin umurunda" ,"Şunu muhaliften biri yapsa abo" şeklinde yorumlar yapıldı.