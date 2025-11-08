MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ardından ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci başlamıştı.

‘Terörsüz Türkiye’ adı altında başlayan süreçte; terör örgütü PKK’nın fesih kararı, silahların yakılması ve son olarak sınırdan çekilme kararı ile devam etti. TBMM’de ise 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ kurulmuştu.

Sürecin Meclis ayağı devam ederken son günlerde Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis’te kurulan komisyonunun İmralı adasına giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesi gündemde. Hatta bazı Öcalan’ın bazı milletvekillerine mektup yazarak bizzat adaya davet ettiği iddia edildi.

VEKİLDEN 'ÖCALAN' ŞAKASI

Nefes’te Tarık Işık ve Mahmut Aydın’ın aktardığı haberde; bazı milletvekilleri bu durumu kullanarak, komisyon üyesi milletvekillerine şaka yapmaya başladı. Kulislerde anlatılanlara göre, en beğenilen şakayı bir CHP milletvekili yaptı.

CHP’li vekil Komisyon üyesi bir vekili arayarak, “Abi İmralı listesi çıktı, senin de adın var. Hayırlı olsun” demiş. İlk başta bu durumu şaşkınlıkla karşılan milletvekili bir süre sessiz kalmış, ardından “Beni öldürmek mi istiyorsunuz arkadaş?” yanıtını verdi. Şakayı yapan milletvekili de kahkaha ile karşılık verdiği aktarıldı.