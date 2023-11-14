Meclis'te 'para karşılığı parti değiştirdin' tartışması: Maho Ağa’yı hatırlatıyorsunuz

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ile İYİ Partili milletvekilleri arasında ‘para karşılığında parti değiştirdiği’ iddiaları nedeniyle tartışma çıktı.

Nebioğlu kendisine yönelik suçlamalara “Benim partinizden istifa etme nedenim teşvik değil bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır. İftira siyasetinizdir. Parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır” diye yanıt verdi.

İYİ PARTİ’DEN HATİPOĞLU’NA ‘MAHO AĞA’ GÖNDERMESİ

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise “Sayın Hatipoğlu, siz bize neyi hatırlatıyorsunuz, biliyor musunuz? Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrolünde oynadığı “Banker Bilo” filmindeki “Maho Ağa” karakterini hatırlatıyorsunuz. Para için her şeyi yapan, arkadaşını dolandıran, haksız kazanç elde eden ve filmin sonunda duvara toslayan Maho Ağa, kendisine hesap soran Bilo’ya şöyle der: “Bilo, yaptım, yaptım ama bir sor bakalım, niye yaptım.” Biz sana niye yaptığını sormuyoruz çünkü her şey ortada, neden yaptığını biliyoruz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, söz aldı.

Hatipoğlu, konuşmasına “Bugün her ne kadar Eskişehir’in sorunlarıyla ilgili söz hakkı verilse de bildiğiniz üzere geçen hafta İYİ Partiden ayrılıp AK Parti saflarına katıldım. Bunun üzerine şahsım, Yönetim Kurulu Başkanı bulunduğum şirket hakkında buradan, yüce Meclis kürsüsünden akıl almaz iftiralarda bulunuldu ve bu iftiraları araştırmadan, bize sormadan belli basın kuruluşları yayınladı. Bu asılsız ve ahlaksız iftiralara cevap vermek için şu an karşınızdayım” diyerek başladı.

AKP’YE KATILAN HATİPOĞLU’NDAN TEŞVİK AÇIKLAMASI

Hatipoğlu’nun konuşmasına İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın “Kendini mi aklamaya çalışıyorsun Sayın Vekilim” diyerek laf attı. AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de İYİ Partili Aydın’a tepki gösterdi.

Konuşmasına devam eden Hatipoğlu, “AK Parti’ye geçmem için siyasi rüşvet aldığım iddia ediliyor. Çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, Yönetim Kurulu Başkanı olduğum şirket ilk teşvik belgesini 1985 yılında almıştır. Sanayi şirketlerinin teşvik belgesi alması çok doğal olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti, 1960’lardan beri bu tür teşvikleri dil, din, mezhep, parti ayırt etmeksizin yatırım yapmak isteyen bütün babayiğitlere vermektedir. Bahse konu olan yatırım için teşvik 24 Mart 2023 yılında yani ben o tarihte İYİ Parti milletvekili aday adayıyken verilmiş ve onaylanmıştır. Ayrıca, bu yatırımın yapıldığı organize sanayi bölgesindeki 17 şirkete daha 4,7 milyar liralık teşvik verilmiştir yani bana özel, benim şirketime özel bir durum yoktur. Ayrıca, teşvikler nakit olarak da ödenmez; bir şirket, teşvik belgesini aldıktan sonra yatırımlarını yapar, bitirir, imalata başlar, şayet para kazanırsa kurumlar vergisi üzerinden bir kısım indirimler sağlanarak öder yani hiçbir şekilde malum kişilerin, malum gazetecilerin ve trollerin söylediği gibi değildir. Benim partinizden istifa etme nedenim teşvik değil, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır, iftira siyasetinizdir. Parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır. Bu iftirayı atanlar, sizin ağababanız, sizin feriştahınız, sizin patronunuz, sizin ejderhanız gelse bana bir milim geri adım attıramaz” dedi.

Hatipoğlu’nun bu sözlerine İYİ Partili Hasan Toktaş ‘rezil sensin’ diye tepki gösterirken, Yavuz Aydın da ‘Haddini bil’ diye bağırdı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da ‘Terbiyesizlik etme’ dedi.

“TÜRK SİYASETİNİ UTANMA DUYGUSU KURTARACAKTIR”

Hatipoğlu’nun konuşmasından sonra sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, ise şunları söyledi:

“Bizim burada Sayın Nebi Hatipoğlu ile yapmış olduğumuz açıklamalar çok net. İftira ise Kamu Aydınlatma Platformu yani devletin bir kurumu bu iftirayı atmıştır. Burada Sayın Hatipoğlu ‘parayı peşin vermiyorlar’ diyor. Ne fark eder? Bazen transferler vade ile de ödenir Sayın Hatipoğlu. Siz bize neyi hatırlatıyorsunuz biliyor musunuz? Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrolünde oynadığı Banker Bilo filmindeki Maho Ağa karakterini hatırlatıyorsunuz. Para için her şeyi yapan, arkadaşını dolandıran, haksız kazanç elde eden ve filmin sonunda duvara toslayan Maho Ağa kendisine hesap soran Bilo’ya şöyle der. ‘Bilo yaptım, yaptım ama bir sor bakalım niye yaptım?’ Biz sana niye yaptığını sormuyoruz, her şey ortada, neden yaptığını biliyoruz. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in deyimiyle, Türk siyasetini utanma duygusu kurtaracaktır. Sayın Hatipoğlu keşke yüzünüz kızarsaydı, keşke utanabilseydiniz.”

NE YAŞANMIŞTI?

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktay, 8 Kasım’da TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Hatipoğlu’nun AKP’ye geçmek için para aldığını ileri sürmüştü. Hatipoğlu’nun AKP’ye geçişinde Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın arabulucu olduğunu iddia eden Toktaş, şunları söylemişti:

“Sayın Varank, benim gibi Bursa milletvekilidir. Bugüne kadar henüz bizlerle doğru dürüst merhaba etmemişken nedense 26 Eylül günü Sayın Hatipoğlu’nu Eskişehir’deki fabrikasında ziyaret etmiştir. Masumane olduğu zannedilen bu ziyaretin tesadüf olmadığını elbette hissetmiştik. Bu ziyaret aslında, ara buluculuk faaliyetleri sonucunda Nebi Hatipoğlu 2 Kasım 2023’te partimizden istifa ederek bugün resmen AK Parti’ye katılmıştır. Elimde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yani KAP’ın bir belgesi var, ben bu belgeyi milletimizin takdirine sunuyorum. 24/3/2023 tarihinde güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili olarak 1 milyar 35 milyon TL ve bunun yüzde 25 artırılmasıyla ilgili stratejik teşvik belgesi başvurusu onuncu ayın 25’inde onaylanmıştır. Demek ki bugün sizin 'Hoş geldiniz!' dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır. Aslında bu belge bir transfer belgesidir, aslında bu belge bir utanç belgesidir, bu belge 1,3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar. Ünal Kaptan, Türkiye’de kaç futbolcu var bu bedelde, nasıl bir transferdir bu?

Siyasi bir başarı elde etmişçesine belki de bugüne kadarki en pahalı transferinize bugün ‘hoş geldiniz’ dediniz. Bu kapıdan henüz girmemiş, şu sıralara bakmaya utanacak birine bugün ‘Hoş geldiniz’ dediniz. Milletin parasıyla, bu garip milletin ödemiş olduğu vergilerle transfer bedelini ödediğiniz birisine ‘hoş geldiniz’ dediniz. Bu durum utanç vericidir, bu durum izaha muhtaçtır. Siyaseti bu denli yozlaştırmanızı büyük Türk milletinin takdirine bırakıyorum.”