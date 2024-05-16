Meclis'te parmak sallama kavgası. Birbirlerine girdiler

Kaynak: Haber Merkezi
Meclis'te parmak sallama kavgası. Birbirlerine girdiler
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında Önder ile AKP'li Mehmet Ali Çelebi arasında parmak sallama tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme dair konuşmada önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, söz alarak ilaç ve eczacılık sektöründe yaşanan sorunları uzun yıllar boyunca eczacı olarak giydiğini belirttiği beyaz önlüğüyle anlattı.

14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan Gezmiş, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla hayata geçirilen politikaların eczacıları da hastaları da çaresizliğe sürüklediğini ifade etti. Ateş düşürücü çocuk şurubunun bile yarısını artık devletin ödemediğini ifade eden Gezmiş, koruyucu sağlık ödeneğinin yetersiz kaldığını belirtti.

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GENEL KURULDA "GÜRÜLTÜ" KAVGASI

TBMM Başkanvekili Önder, Gezmiş'in konuşması esnasında Genel Kurul salonunda oluşan gürültü sonrası söz almak isteyen kişilerin listesini yenilemek üzere toplanan AKP'li milletvekillerine uyarılarda bulundu.

Önder, sisteme giriş yaparak söz isteyen milletvekillerinin bu taleplerini iptal ettiğini duyurdu. Ve sisteme tekrar giriş yapılmasını talep etti.

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'li Gezmiş'in konuşmasını tamamlamasından sonra Önder'in yanına giderek "Sizin yaptığınız keyfiyet oldu" ifadelerini kullandı ve bu duruma itiraz etti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

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"ELİNİ SALLAMA BANA. KİME PARMAK SALLIYORSUN?"

Önder, Çelebi'ye "Elini sallama bana. Kime parmak sallıyorsun?" diyerek görüşmeye ara verdiğini açıkladı.

Görüşmelere verilen arada da DEM Parti ve AKP milletvekilleri arasında kısa süreli "Parmak sallama" tartışması geçti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER BERAAT ETTİ

Mahkemenin iki kez karar açıklamasında ertelemeye gittiği ve aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşması bugün gerçekleşti. Davada açıklanan kararda Sırrı Süreyya Önder Kobani Davası'ndan beraat etti.

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