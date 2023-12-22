Mecliste rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Mecliste rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
Genel Kurul'da rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastanede gözlem altına alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığının bütçe görüşmelerini birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlanması üzerine hastaneye sevk edildi.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaptığı sırada, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Önder, divanda rahatsızlandı.

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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın kürsüde konuşmasının bittiği sırada teşekkür eden Önder, birleşime 40 dakika ara verdiğini söyledi.

Tansiyonunun yükseldiği öğrenilen Önder, önlem için hastaneye kaldırıldı.

Önder'in milletvekili yaptığı DEM'den alınan bilgiye göre, Önder'in hastanede müşahede altına alındığı öğrenildi.

Oturumun devamına, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık edecek.

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

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