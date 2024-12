Meclis'te 'sapık' tartışması DEM'li Gergerlioğlu ve AKP'li Özlem Zengin birbirine girdi

Gergerlioğlu, "Özlem Zengin bana yönelik 'sapık' kelimesi sarfetti. Kayıtlara geçsin. Haksızlığı ortaya çıkınca ona buna hakaret eden bir insan. Uşak'ta o kadınlar beraat etti. Suçlu olsa bile hiç kimseye çıplak arama yapılmaz" diye konuştu.

Özlem Zengin, "Bu beyefendi olmayan şahsın kesinlikle hukuki bir ehliyeti yok. Bu kürsüye her geldiğinde Özlem Zengin demek sapıkça bir tavırdır, takıntılı bir tavırdır" diye konuştu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, "Nerede görülmüş grup başkanvekilinin milletvekiline küfrettiği" tepki verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam etti. DEM Parti ile AKP arasında çıplak arama yapıldığı üzerinden tartışma yaşandı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şunları söyledi:

"HAYASIZ BİR ÇIPLAK ARAMAYA MARUZ KALDILAR"

"Bu kürsüden defalarca çıplak arama meselesini gündeme getirdik ve inkar edildi. En son Filistinle ilgili bir kampanyada gençler İstanbul Emniyetinde çıplak aramaya maruz kaldı. Adalet Bakanlığı üç görevliyi açığa aldı fakat Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bunu inkar etti. O zaman niye görevlileri açığa aldı? İçişleri Bakanına sorduk, kapı duvar ve olayı kapatmaya meyilli bir haldeler. Katledilen gazeteciler için protesto gösterisi düzenleyen gazeteciler de aynı akıbete uğradılar. Hayasız bir çıplak arama zulmüne uğradılar. Bu çıplak arama her zaman yapılmıyor. Neden yapılıyor; sen benim iktidarıma karşı mı çıkarsın sana özel bir muamele' deniliyor. Filistin'de de bunu yapıyor. Kürt meselesinde de bunu yapıyor. Bu çıplak arama meselesini defalarca gündeme getiriyoruz biz utanıyoruz ama sizler utanmıyorsunuz.

Sayın Özlem Zengin de bana defalarca karşı çıktı ve şu anda kendisi de çok iyi biliyor ki çıplak arama yıllardır bu ülkede var. Tarih onu yalanladı, beni haklı çıkardı. Ben AK Partili vekillere söylüyorum yarın öbür gün muhalefete düşersiniz, size de çıplak arama yapılabilir. "

ÖZLEM ZENGİN: SAPIKÇA BİR TAVIRDIR

"Nerede görülmüş grup başkanvekilinin milletvekiline küfrettiği?"

Özlem Zengin ise, "Bu beyefendi olmayan şahsın kesinlikle hukuki bir ehliyeti yok. Bu kürsüye her geldiğinde Özlem Zengin demek sapıkça bir tavırdır, takıntılı bir tavırdır. İstediğiniz yasal yola başvurun" ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin "Buradaki problem, konuşan hatibin her kürsüye çıktığında benim adımı anmasıdır, olayı şahsileştiren bizatihi kendi vekilinizdir. Bakın, her bir arkadaşım şahit, Muhammet Bey şahit, daha evvel Sayın Başkanım buradaydı, ben yokken yine adımı zikretmiştir.

Her konuşmada benim adımı zikrederek, beni hedef göstererek, devamlı olarak bu konuyu benim üzerime getiren bizatihi kendisidir. Eğer bu konu kapansın isteniliyorsa bu beyefendi benim adımı bir daha anmayacak. Bu kadar! Bu, takıntılı bir tavırdır, takıntılı bir tavırdır, takıntıdır. Söylediğim her kelime doğrudur, her kelime doğrudur, hukuken de doğrudur. Asla, bir adım geri atmıyorum. Söylediğim her şey doğrudur. Sizler birer yalancısınız; başta da siz." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, "Her şeyi kişiselleştirmeyin. Eleştiriye kalkıp yanıt verin ama siz küfrediyorsunuz. Biz bu dili kabul etmiyoruz. Nerede görülmüş grup başkanvekilinin milletvekiline küfrettiği" dedi.