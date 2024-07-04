Meclis'te Türk kahvesine korkunç zam! Yazık be vekilim bu fiyata nasıl kahve içecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Baybars Fatih Ergün
Meclis'te Türk kahvesine korkunç zam! Yazık be vekilim bu fiyata nasıl kahve içecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) içecek ve yiyecek fiyatlarında artış yaşandı.

Sosyal medya platformlarında da geniş yankı bulan bu zamlar, Meclis gündeminde de tartışma konusu oldu.

3 BUÇUK LİRA OLAN KAHVE 5 LİRA OLDU

Yapılan son düzenlemeyle birlikte, bir fincan Türk kahvesinin fiyatı %42'lik bir artışla 5 Türk Lirası'na yükseldi.

t2.jpg

1 LİRA OLAN ÇAY 2 LİRA OLDU

Çay ve su fiyatlarındaki artış da dikkat çekiyor. Zam öncesinde 1 TL olan çayın fiyatı 2 TL'ye, 50 kuruş olan suyun fiyatı ise 1 TL'ye çıkarıldı. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

t4.jpg

YEMEKLERE 2 BUÇUK LİRA ZAM

Dışarıdaki kahve fiyatlarının 50 TL'ye kadar ulaşmasına karşın, Meclis içerisindeki fiyatların hala daha uygun olduğu gözlemlense de, yapılan zamlar eleştirilere neden oluyor. Meclis Lokantası'nda da fiyat artışları yaşandı. Pilav, cacık, kayısı kompostosu ve İspir fasulyesi gibi yiyeceklerin fiyatları ortalama 2,5 ila 4 TL arasında arttı.

t5.jpeg

PLASTİK VE KAĞIT BARDAKLARA SON

Ayrıca, TBMM sürdürülebilirlik ve tasarruf tedbirleri kapsamında önemli bir adım attı. Tek kullanımlık plastik ve kağıt bardaklar ile pet şişe su kullanımını sonlandıran Meclis, artık cam sürahi ve bardak kullanımına geçiş yaptı. Bu değişiklik, "Sıfır Atık Uygulaması"nın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İlgili Haberler
185 liralık köfte siparişinden 1319 lira kazandı
Merih Demiral bozkurt işareti nedeniyle men mi edilecek? Ercan Taner bomba bilgiyi paylaştı
Mahfi Eğilmez tarih verdi: İndirim başlayacak
İsmail Yüksek neden küfür etti
Erdoğan’ın 40 yıllık dostu Metin Külünk pazarın ortasında AKP’yi yerden yere vurdu
Son Haberler
Uganda'da Türkiye depremi Spor
Uganda'da Türkiye depremi
185 liralık köfte siparişinden 1319 lira kazandı Ekonomi
185 liralık köfte siparişinden 1319 lira kazandı
Yaptığı kaza kask kamerasında Gündem
Yaptığı kaza kask kamerasında
Ünlü sanatçı karaya ayak basmıyor Magazin
Ünlü sanatçı karaya ayak basmıyor
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi Gündem
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı