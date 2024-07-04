Meclis'te Türk kahvesine korkunç zam! Yazık be vekilim bu fiyata nasıl kahve içecek

Sosyal medya platformlarında da geniş yankı bulan bu zamlar, Meclis gündeminde de tartışma konusu oldu.

3 BUÇUK LİRA OLAN KAHVE 5 LİRA OLDU

Yapılan son düzenlemeyle birlikte, bir fincan Türk kahvesinin fiyatı %42'lik bir artışla 5 Türk Lirası'na yükseldi.

1 LİRA OLAN ÇAY 2 LİRA OLDU

Çay ve su fiyatlarındaki artış da dikkat çekiyor. Zam öncesinde 1 TL olan çayın fiyatı 2 TL'ye, 50 kuruş olan suyun fiyatı ise 1 TL'ye çıkarıldı. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

YEMEKLERE 2 BUÇUK LİRA ZAM

Dışarıdaki kahve fiyatlarının 50 TL'ye kadar ulaşmasına karşın, Meclis içerisindeki fiyatların hala daha uygun olduğu gözlemlense de, yapılan zamlar eleştirilere neden oluyor. Meclis Lokantası'nda da fiyat artışları yaşandı. Pilav, cacık, kayısı kompostosu ve İspir fasulyesi gibi yiyeceklerin fiyatları ortalama 2,5 ila 4 TL arasında arttı.

PLASTİK VE KAĞIT BARDAKLARA SON

Ayrıca, TBMM sürdürülebilirlik ve tasarruf tedbirleri kapsamında önemli bir adım attı. Tek kullanımlık plastik ve kağıt bardaklar ile pet şişe su kullanımını sonlandıran Meclis, artık cam sürahi ve bardak kullanımına geçiş yaptı. Bu değişiklik, "Sıfır Atık Uygulaması"nın bir parçası olarak değerlendiriliyor.