Meclis'te Türklere hakaret etti. Ülke ayağa kalktı

Dün Portekiz parlamentosunda aşırı sağcı siyasetçi Andre Ventura'nın söyledikleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Chega partisinin lideri olan Andre Ventura, Portekiz'in bu hafta hükümet tarafından duyurulan yeni Lizbon havalimanını 10 seneden daha kısa bir zamanda inşa edebilmesi gerektiğini belirtti.

Ventura, "İstanbul havaalanı inşa edildi ve beş sene içinde faaliyete geçti" derken, "Türkler dünyanın en çalışkan insanları olarak bilinmiyorlar" şeklinde yorum yaptı.

Sol partilerin milletvekilleri bu sözlerin ırkçı olduğunu ve parlamentoda yeri olmadığını ifade ederek meclis başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco'dan bu sözleri kınamasını talep ettiler.

İFADE HAKKI TARTIŞMASI YAŞANDI

Ancak iktidarda olan merkez sağ Sosyal Demokratlardan Aguiar-Branco, milletvekillerinin kendilerini ifade etme haklarının bulunduğunu ve onları sansürlemeyeceğini belirtti.

Bunun üzerine Sosyalist milletvekili Alexandra Leitao parlamentodaki bir tartışma esnasında Aguiar-Branco'ya siyasetçilerin belirli bir ırk ya da etnik kökenin diğerlerinden daha aptal, daha tembel ya da daha az değerli olduğunu söylemelerine izin verip vermeyeceğini sordu.

Aguiar-Branco, "Benim görüşüme göre söyleyebilirler. İfade özgürlüğü anayasada güvence altına alınmıştır" şeklinde konuştu. "Burada (parlamentoda) yapılan siyasi söylemin hükmü sandıkta halk tarafından verilecektir" dedi.

“IRKÇILIK SUÇTUR”

Livre'den Isabel Mendes Lopes, parlamentoda yapılan yorumların insanların yaşamları üzerinde doğrudan sonuçları olabileceğini söyleyerek "Irkçılık bir suçtur" yorumunu yaptı.

Göçmenlere karşıt olan popülist Chega, Mart ayındaki genel seçimlerde parlamentodaki temsilini dört kat yükselterek 50 milletvekiline çıkararak Portekiz'in üçüncü büyük siyasi partisi konumunda yer alıyor.

Ventura 2020 senesinde Romanlara yönelik ayrımcı ifadeleri yüzünden para cezasına çarptırılmış ve siyahi bir milletvekili hakkında yaptığı yorumlar sebebiyle de kınanmıştı.

2020'de ABD'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan Black Lives Matter hareketinin zirve yaptığı dönemde, Portekiz'de ırkçılığın bir problem olduğunu inkar etmek için bir gösteri düzenlemişti.