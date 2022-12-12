Bakan Varank'a 'dezenfektancı bakan' hatırlatması. Bodrum'daki ihaleler Meclis Genel Kurulun'da gündeme geldi

Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın kardeşi ve Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da kuzeni olan Sedat Varank, Emlak Konut GYO'nun Bodrum'daki ihalesini alması Meclis Genel Kurul'da gündeme geldi.

Sert tartışmaların yaşandığı Genel Kurul'da Varank'a muhalefet ‘Dezenfektancı bakan’ hatırlatmasında bulundu. TBMM Genel Kurulu'nda bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 bütçeleri görüşüldü.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bakınız, bu cevval iş adamı, ablasına bağlı olan Emlak Konut’un ihalelerine giriyor. Abla-kardeş dayanışmasıyla milyarlarca ihaleyi çatır çatır alıyorlar, çatır çatır. Sayın Bakan, Varank ailesi olarak dezenfektancı bakanla mı yarışıyorsunuz, söyleyin” dedi.

VARANK: HARAM YEMEDİM

Bakan Varank ise “Benimle ilgili herhangi bir kanunsuzluk usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, herhangi bir kayırma varsa benim bu konulara herhangi bir dahlim varsa bunu ispat etmeyen suç duyurusunda bulunmayan alçaktır namerttir” dedi. Bakan Varank, “Burada ‘Varank'lar' diyerek biz komün hayatı yaşamıyoruz. Ben Mustafa Varank olarak bu kürsüdeyim, 17 yıldır siyasetin içerisindeyim. Benimle ilgili herhangi bir yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim aileme de haram yedirmedim” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: İHALE İPTAL EDİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Varank'ın ardından söz alarak, bahsedilen ihalenin iptal edildiğini hatırlattı.

Özel, “Yeğeniniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı kendi kardeşine inanılmaz bir ihale vermiş. Siz ‘Bu doğru olmamıştır, etik olmamıştır. Soyadı Varank olmasına rağmen reddediyorum' demek yerine ‘soyadımız Varank diye taksi şoförlüğü mü yapalım' diye pişkinliğe vardırıyorsunuz işi. Belki günün stresinden kaçırdınız, bahsedilen o ihale iptal edildi bugün” diye tepki gösterdi.

DEZENFEKTANCI BAKAN OLAYI HAKKINDA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığına eşi Hasan Pekcan'ın ortağı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi'nden 9 milyon liralık dezenfektan aldığının ortaya çıkmış ve bu olayın ardından görevden alınmıştı. (ANKA)