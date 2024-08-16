Meclisteki kanlar böyle silindi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meclisteki kanlar böyle silindi

Meclis kürsüsünde konuşma yapan Ahmet Şık, AKP milletvekili Alpay Özalan’ın doğrudan saldırısına uğradı. Saldırı sonrası çıkan arbedede, birçok vekil yaralandı. Meclis mermerlerine vekillerin dökülen kanı personeller tarafından temizlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen Can Atalay oturumunda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kürsüde konuşma yaptığı sırada, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın doğrudan yumruklu saldırısına maruz kaldı. Özalan’ın saldırısı, Meclis’te büyük bir arbede çıkmasına yol açtı. Vekiller birbirine girdi.

Arbede sırasında, birçok milletvekili yaralandı. Özellikle bazı vekillerin yüzleri, gözleri ve dudakları yaralandı.

Olaylar sırasında mermer basamaklara dökülen kanlar, Meclis personeli tarafından temizlendi, ancak bu şiddet sahneleri, Türkiye demokrasisinin derin yaralar aldığını gözler önüne serdi.

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