Meclis'teki unutulmaz kabak tatlısı tartışması. 'Kabak tatlısı yediysem Allah belamı versin'

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Meclis'teki unutulmaz kabak tatlısı tartışması. 'Kabak tatlısı yediysem Allah belamı versin'
TBMM’de AKP’li vekil ile CHP’li vekil arasında geçen kabak tatlısı yedin yemedin kavgası sosyal medyada tekrar gündem oldu.

TBMM’de 2020 yılında bütçe görüşmelerinden ilginç bir tartışma yaşanmıştı. AKP’li vekil ile CHP’li vekil arasında kabak tatlısı kavgası yaşandı.

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’u “fakirlik edebiyatı” yapmakla eleştirdi.

Devamında ise Cora Öztunç’a “Fakirlik edebiyatı yapıyor. Ben aksam yemeğinde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimi kabak tatlısını tahinli yedi, ondan da taviz verdi.” dedi.

Öztunç ise sessiz kalmayarak ”Sayın Başkanım, sayın hatip benim akşam yemeğinde ne yediğimi söyledi. Eğer, ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim, ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde? Kuru fasulye, pilav yedim. Ben köy çocuğuyum. Sen de hamsi yemişsin sen, siz malı götürdüğünüz için rahat rahat yersiniz.“ şeklinde cevap verdi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise araya girerek Öztunç’a “Yediniz mi siz kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok.” İfadelerini kullandı....

Devamında Başkanvekili Bilgiç “Arkadaşlar, sataşmadı, kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi tahinle; hayret bir şey.” dedi.

4 yıl önce yaşanan tartışma sosyal medyada tekrardan viral oldu.

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