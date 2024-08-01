Mecnun Otyakmaz Türk futbolundaki devrimi açıkladı

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Mecnun Otyakmaz Türk futbolundaki devrimi açıkladı

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Üsküdar Anadolu Spor Kulübü'nün şampiyonluk kutlamasında açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, ''Küskünlükleri geride bırakarak Türk futbolunda devrimi gerçekleştirdik'' dedi.

'Türk futbolunda devrim gerçekleştirdik'

Kadınlar 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Üsküdar Anadolu Spor Kulübü, önceki akşam Küçük Çamlıca’da şampiyonluk kutlaması yaptı.

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Başkanı Erkan Kolcuoğlu’nun evsahipliğinde gerçekleşen kutlama yemeğine Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, iş adamları Fatih Güner, Mahmut Ekşi, Ferhat Katmer ve çok sayıda davetli katıldı. Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Başkanı Erkan Kolcuoğlu, oyuncuları ve tüm teknik ekibi tebrik etti.

''KÜSKÜNLÜKLER GERİDE KALDI''
Türkiye Futbol Federasyonu’nda yeni yapılan seçimler sonrasında başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulunda TFF Başkan Vekili olarak görev alan Mecnun Otyakmaz, “Türk futbolunda yeni bir döneme girdik. Futbolumuzda oluşan kutuplaşmayı sonlandırıp birlik beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile geçmişte aramızda tartışmalar olmuştu. Ancak gelen samimi teklif sonrasında ülkemiz futbolu için birlikte çalışmayı kabul ettik. Küskünlükleri geride bırakarak Türk futbolunda devrimi gerçekleştirdik” dedi.

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