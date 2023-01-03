Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz TFF'nin kararının hemen ardından Yeniçağ'a konuştu. Büyük yankı uyandıracak açıklama

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Yanlış kararla golü iptal edildiği gerekçesiyle 2-1 kaybettiği Galatasaray maçının tekrarını isteyen Demir Grup Sivasspor'a TFF’den “ret” cevabı gelince gözler Sivasspor’a çevrildi. TFF’nin kararının hemen ardından Yeniçağ’ın ulaştığı Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz önemli açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz kısa süre içerisinde kulübün resmi internet sitesinden önemli bir açıklama yapacaklarını duyurdu. TFF tarafından verilen kararın ardından havanın gergin olduğu anlaşılan Sivasspor’da Otyakmaz’ın imzasıyla yayınlanacak olan açıklamanın Türk spor kamuoyunda büyük yankı uyandırması bekleniyor.

TFF, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasındaki tartışılan pozisyonun VAR kararlarını açıkladı. İki ekip arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Ulvestad golü bulmuştu. VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Erkan Özdamar, pozisyonu uzun bi süre izledikten sonra gol kararını iptal etmişti.

TFF'nin yayınladığı videoya göre Sivasspor'un Galatasaray karşsında bulduğu gol; Nelsson, pozisyonda ikinci adam olarak kabul edildiği için ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Federasyon maçı yöneten Erkan Özdamar'ın önemli hatalar yaptığını açıkladı.

"ÖNEMLİ HAKEM HATASI YAPTIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR"

TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

GOL OFSAYT NEDENİYLE İPTAL OLUYOR

TFF'den yapılan açıklamada, "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.” denildi

TFF yaptığı açıklamayla beraber Sivasspor’un sayılmayan golü nedeniyle maç tekrarına da cevap vermiş oldu.

Yapılan açıklamada "önemli hakem hatası" ifadesi tırnak içine alınarak özellikle vurgulandı. Bir maçın tekrarlanması için kural hatası yapılması gerekiyor. TFF yönetimi, Demir Grup Sivasspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde bir kural hatası olmadığına hükmederek, "önemli hakem hatası" olarak nitelendirdi.