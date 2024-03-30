MediaMarkt’la 15 Bin TL MaxiPuan fırsatı

Kaynak: Haber Merkezi
MediaMarkt’la 15 Bin TL MaxiPuan fırsatı
MediaMarkt Türkiye, 30 Nisan tarihine kadar mağazalarından veya onlinedan yapılacak alışverişlerde tüketicilere 15 Bin TL’ye varan MaxiPuan kazandırıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt, tüketicilere sunduğu fırsatlara bir yenisini daha ekledi.

Birikimli MaxiPuan Kampanyası kapsamında tüketiciler, 30 Nisan 2024 tarihine kadar MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr’den Maximum Kart’la yapılacak toplamda 250.000 TL ve üzeri alışverişlerde 15.000 TL MaxiPuan kazanacak.

Kampanya kapsamında tüketiciler toplamda; 75.000 TL ve üzeri alışverişlerde 2.000 TL, 125.000 TL ve üzeri alışverişlerde 5.000 TL, 175.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 9.000 TL, 250.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 15.000 TL MaxiPuan kazanacak.

Tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmesi için, alışverişlerinden önce ya da sonra, Maximum Mobil veya İşCep uygulamasındaki ilgili bölümden ‘‘KATIL’’ butonuna tıklaması yeterli olacak.

MaxiPuanlar; kampanya koşullarını sağlayan son alışverişin yapıldığı karta 4 Haziran 2024 tarihinde yüklenecek. MaxiPuanların son kullanım tarihiyse 30 Haziran 2024 olacak.

1711646167-mediamarkt-pop-birikimli-maxipuan-2.jpg

İlgili Haberler
Ali Tezel emekliye yapılacak zam oranını açıkladı. Emekliye yine hüsran geceleri düştü
Brent petrolde üç ayda yüzde 13'e artış
Brent petrolde üç ayda yüzde 13'e artış
Emeklilere yeni zam gelecek mi? Cevdet Yılmaz canlı yayında açıkladı
Son Haberler
Ortaya çıkan gerçek genç kadının sonu oldu. Karnı şişince hamile olduğunu sandı Magazin
Ortaya çıkan gerçek genç kadının sonu oldu. Karnı şişince hamile olduğunu sandı
Antalya'da 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi Yerel Haberler
Antalya'da 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi
Dağın yamacından koptu köyü teğet geçti! Sesi duyan köylüler paniğe kapıldı Yerel Haberler
Dağın yamacından koptu köyü teğet geçti! Sesi duyan köylüler paniğe kapıldı
Google’a bomba özellik geliyor Teknoloji
Google’a bomba özellik geliyor
Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakemler yönetmek istemiyor. Cemal Ersen ortaya çıkardı Spor
Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakemler yönetmek istemiyor. Cemal Ersen ortaya çıkardı
Yerel seçimlerin kazananı baskı sektörü oldu Ekonomi
Yerel seçimlerin kazananı baskı sektörü oldu
Bedavaya arsa fırsatı. 30 bin TL'si olana tapu verilecek Ekonomi
Bedavaya arsa fırsatı. 30 bin TL'si olana tapu verilecek