MediaMarkt’la 15 Bin TL MaxiPuan fırsatı

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt, tüketicilere sunduğu fırsatlara bir yenisini daha ekledi.

Birikimli MaxiPuan Kampanyası kapsamında tüketiciler, 30 Nisan 2024 tarihine kadar MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr’den Maximum Kart’la yapılacak toplamda 250.000 TL ve üzeri alışverişlerde 15.000 TL MaxiPuan kazanacak.

Kampanya kapsamında tüketiciler toplamda; 75.000 TL ve üzeri alışverişlerde 2.000 TL, 125.000 TL ve üzeri alışverişlerde 5.000 TL, 175.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 9.000 TL, 250.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 15.000 TL MaxiPuan kazanacak.

Tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmesi için, alışverişlerinden önce ya da sonra, Maximum Mobil veya İşCep uygulamasındaki ilgili bölümden ‘‘KATIL’’ butonuna tıklaması yeterli olacak.

MaxiPuanlar; kampanya koşullarını sağlayan son alışverişin yapıldığı karta 4 Haziran 2024 tarihinde yüklenecek. MaxiPuanların son kullanım tarihiyse 30 Haziran 2024 olacak.