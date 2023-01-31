Başakşehir'de flaş ayrılık

Başakşehir, Bertrand Traore'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore'nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."