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Başakşehir'de flaş ayrılık

Medipol Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Bertrand Traore'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 19:39
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Medipol Başakşehir'de Bertrand Traore ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de flaş ayrılık
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Başakşehir, Bertrand Traore'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore'nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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