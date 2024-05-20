Medvedev’den Ukrayna’yı ayağa kaldıran açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Medvedev’den Ukrayna’yı ayağa kaldıran açıklama
Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı Dmitri Medvedev, bugün devlet tarafından işletilen TASS medya kuruluşuna önemli açıklamalarda bulundu.

Medvedev bir hayli dikkat çeken açıklamalarının bir yerinde Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski'nin "meşru bir askeri hedef" olduğunu söyledi.

2008'den 2012'ye kadar Rusya'nın cumhurbaşkanı olarak görev yapan Medvedev, konuşması boyunca saldırgan bir dil kullandı.

Medvedev, Şubat ayında, Moskova'nın şu anda elinde bulundurduğu Ukrayna topraklarının tamamının kontrolünü kaybetmesi halinde Rusya'nın ABD, İngiltere, Almanya ve Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanacağı tehdidinde bulundu. Medvedev, “Zelenski halihazırda bize karşı hain bir savaş yürüten bir siyasi rejimin başında bulunuyor ve savaş yürüten ülkelerin liderleri her zaman meşru bir askeri hedef olması da gayet doğal” dedi.

Daha önce verdiği bir röportajda kendisini liberal olarak tanımlayan, 2022'de Ukrayna'nın tam kapsamlı işgalinin başlamasından bu yana Rusya'nın en saldırgan savaş yanlılarından olan Medvedev, uzmanlara göre eski Rus siyasetçilerden Vladimir Zhirinovski'nin üstlendiği saldırgan rolü giderek daha fazla benimsemeye başlamış durumda.

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