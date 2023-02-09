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  • 1999'da devleti suçlayan medya bugün yandaşlık yapıyor. Medya fırdöndü gibi parasını veren tarafa dönüyor

1999'da devleti suçlayan medya bugün yandaşlık yapıyor. Medya fırdöndü gibi parasını veren tarafa dönüyor

1999 Gölcük depreminde devleti suçlayan medya şimdi ise depremde hükümeti koruyor. Medyanın fırdöndü gibi parasını veren tarafa dönmesi ise Türkiye'deki medyanın son halini gözler önüne seriyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:14
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Medya 1999'da devleti suçlarken bugün yandaşlık yapıyor

1999'da devleti suçlayan medya bugün yandaşlık yapıyor. Medya fırdöndü gibi parasını veren tarafa dönüyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler medyanın iki yüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Hürriyet’ten, Yeni Akit’e; Yeni Şafak’tan, Milliyet'e hemen hemen hepsi 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından “cesur” manşetler atarken Kahramanmaraş depreminde ise birlik beraberlik temalı manşetler attı.

Hürriyet, 1999’da “Katiller” manşeti atarak “Yine çürük inşaat. Yine hırsız ve vicdansız müteahhitler” dedi. Aynı Hürriyet, Kahramanmaraş depreminin ardından ise “Peş peşe felaket” manşeti ile çıktı, sorumluluları görmezden geldi, depremin büyüklüğüne vurgu yaptı.



YENİ AKİT: 1999'DA DEVLET ENKAZ ALTINDA, 2023'TE BİRLİK BERABERLİK
Akit ise 1999 depreminde doğrudan devleti suçlayan bir manşetle “Devlet enkaz altında” dedi ve “Ankara, onbinlerce insanın feryadına kör ve sağır” notunu düştü. Aynı Akit 24 yıl sonra ise “Başın sağolsun Türkiyem” manşetini atarak “Acımız büyük! Devlet-millet el ele teyakkuzda…” dedi.



Milliyet ise 1999’da “Halk sahipsiz” derken 2023’te “Kıyamet gibi” manşetini attı. Yeni Şafak da Kahramanmaraş depreminde “Kıyamet gibi” manşetini atarken 1999’da oldukça sert bir manşetle; “Devletin çöküşü” manşetiyle çıkmıştı.



yenicaggazetesi.com.tr
 

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1950
9.02.2023 15:30
Elbette suçun büyüğü ülkeyi yönetenlerin, çünkü zamanında tedbir almadıkları, yetersiz binalara ruhsat verildiği için  
 
OKKACI
9.02.2023 15:29
Yalaka aynı zamanda Satılmış zindiklar, yezidler.  
 
Pof pofcu basın
9.02.2023 15:25
Atatürk bu millete tıpkı kurtuluş savaşında olduğu gibi birlik beraberliği kenetlenmeyi aşılamış... Siz yandaşlığınızı yapın  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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