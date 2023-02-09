1999'da devleti suçlayan medya bugün yandaşlık yapıyor. Medya fırdöndü gibi parasını veren tarafa dönüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler medyanın iki yüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.



Hürriyet’ten, Yeni Akit’e; Yeni Şafak’tan, Milliyet'e hemen hemen hepsi 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından “cesur” manşetler atarken Kahramanmaraş depreminde ise birlik beraberlik temalı manşetler attı.



Hürriyet, 1999’da “Katiller” manşeti atarak “Yine çürük inşaat. Yine hırsız ve vicdansız müteahhitler” dedi. Aynı Hürriyet, Kahramanmaraş depreminin ardından ise “Peş peşe felaket” manşeti ile çıktı, sorumluluları görmezden geldi, depremin büyüklüğüne vurgu yaptı.







YENİ AKİT: 1999'DA DEVLET ENKAZ ALTINDA, 2023'TE BİRLİK BERABERLİK

Akit ise 1999 depreminde doğrudan devleti suçlayan bir manşetle “Devlet enkaz altında” dedi ve “Ankara, onbinlerce insanın feryadına kör ve sağır” notunu düştü. Aynı Akit 24 yıl sonra ise “Başın sağolsun Türkiyem” manşetini atarak “Acımız büyük! Devlet-millet el ele teyakkuzda…” dedi.







Milliyet ise 1999’da “Halk sahipsiz” derken 2023’te “Kıyamet gibi” manşetini attı. Yeni Şafak da Kahramanmaraş depreminde “Kıyamet gibi” manşetini atarken 1999’da oldukça sert bir manşetle; “Devletin çöküşü” manşetiyle çıkmıştı.







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