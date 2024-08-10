Medya devi 2.000 kişiyi işten çıkartacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Medya devi 2.000 kişiyi işten çıkartacak

ABD'nin medya devi Paramount Global, iş gücünü %15 oranında azaltacağını duyurdu.

Medya grubu Paramount Global Perşembe günü, üç aylık mali durum sunumu sırasında, özellikle yapım şirketi Skydance Media ile birleşme beklentisiyle ABD'deki iş gücünde %15'lik bir azalmaya gideceklerini açıkladı.

Amerikan basını bunun 2.000 çalışanın işten çıkarılması anlamına geleceğini tahmin ediyor.

Şirket yöneticilerinden Chris McCarthy, analistlerle yaptığı konferans görüşmesinde “Haziran ayında, Skydance tarafından belirlenen 2 milyar dolarlık tasarrufa dahil olan, iş genelinde yıldan yıla 500 milyon dolarlık tasarruf belirlediğimizi duyurduk. Bu tasarrufları elde etmek için ABD'deki iş gücümüzü yaklaşık %15 oranında azaltacağız” diye konuştu.

McCarthy, işten çıkarmaların "önümüzdeki haftalarda başlayacağını ve büyük ölçüde yıl sonuna kadar tamamlanacağını" da sözlerine ekledi.

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