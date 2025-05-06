Medya devinde flaş atama! Yeni satılmıştı…

Geçtiğimiz günlerde Can Grubu, Ciner Yayın Holding'in tüm hisselerini satın almıştı. Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından grupta yeni atamalar yapılmaya başlandı. İlk atamada HTSpor'un yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul olarak belirlendi.
SATIŞ İŞLEMLERİ SONRASI İLK ATAMA
Medya sektöründeki 22 yıllık yatırımlarını sonlandırma kararı İş insanı Turgay Ciner, Ciner Yayın Holding'in tüm hisselerini Can Grubu’na devretme işlemleri 25 Nisan itibariyle tamamlamıştı.
HaberTürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor gibi önemli medya kuruluşları yer alıyor. 4 Nisan'da resmen Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin sahibi Can Grubu’na satım işlemleri yapıldı. Satış işlemlerinin bitmesi sonrası grupta ilk atamada yapıldı.
HTSPOR'UN YENİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ AHMET SELİM KUL OLDU
Medyaradar'da yer alan habere göre; 10 Eylül 2024 tarihinde yayına başlayan spor kanalı HTSpor'un yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul oldu. Kul, kanalda Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı görevinde bulunuyordu. HTSpor Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ atama kararını açıkladı.