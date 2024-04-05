Medya ve reklam yatırımları 2023’te artış gösterdi

Kaynak: AA
Medya ve reklam yatırımları 2023’te artış gösterdi
Türkiye'de 2023’te tahmini medya ve reklam yatırımları 2022'ye oranla yüzde 120 artarak 140 milyar 690 milyon TL’ye yükseldi.

Reklamverenler Derneğinden (RVD) tarafından yapılan açıklamada, Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) ile RVD adına Deloitte tarafından hazırlanan "Türkiye 2023 yılı Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu"nun sonuçları yayımlandı.

İlgili rapor kapsamında, 2023'te tahmini medya ve reklam yatırımları önceki yıla kıyasla yüzde 120 artışla 140 milyar 690 milyon TL olurken, medya yatırımları 119 milyar 110 milyon TL; yapım, baskı ve reklamveren hizmet bedeli gibi reklam yatırımları ise 21 milyar 580 milyon TL’ye yükseldi.

2023’te yüzde 136,9 büyüyerek 86 milyar 500 milyon liralık hacme ulaşan dijital yatırımlar, toplamdan yüzde 72,6 pay aldı. Dijital yatırımlar içinde mobil cihazlardaki gösterimler; oyun konsollarında ve akıllı televizyonlarda internet bağlantısıyla yayınlanabilen video içerikler; sesli reklam, müzik ve podcast gibi çalışmalar dikkat çekti.

TV REKLAM YATIRIMLARI 24,9 MİLYAR TL OLDU

Sosyal medyada tıklanma ve gösterim bazlı uygulamalara 39 milyar 524 milyon TL’lik, markaların kendi mesajlarını izleyicinin okuma/izleme akışını bölmeden paylaşılan native içeriklere ise 3 milyar 269 milyon TL’lik bütçe ayrıldı.

Televizyon reklamlarına ödenen tutar 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 94,5 artışla 24,9 milyar TL’ye yükseldi. Televizyonda reklam süreleri yüzde 5,2, reklamveren sayısı ise yüzde 7,1 azalış gösterdi.

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