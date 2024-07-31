Medyaradar mahkeme kararıyla erişime engellendi

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan 30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı kararına göre Medyaradar sitesine erişim engellendi.

Sadece yurt dışı ip adresinden ve Twitter üzerinden gelenler Medyaradar sitesindeki haberleri okuyabiliyor. VPN uygulamalarını kullanarak ve Twitter üzerinden giriş yapabiliyorlar.

Bazı operatörlerde açılabilen sitenin yakın zamanda da tek tek erişime engelleneceği bildirildi.

Medyaradar'ın avukatları erişim engelini durdurmak için bir adım attılar.

Medyaradar avukatlarının erişim engeli kararının ayrıntılarına ulaştıktan sonra gerekli hukuki işlemleri başlayacak.

NETANYAHU'NUN KONUŞMASINI ELEŞTİREN HABERE ERİŞİM ENGELİ GELMİŞTİ

Demirören grubu CNN Türk'ün İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD kongresinde yaptığı konuşmasını dakikalarca canlı yayında verdikten sonra anlık olarak verilen konuşmaya ilişkin yapılan eleştiri haberine erişim engeli getirmişti.

Tepki toplayan bu hareket sonrasında Medyaradar yazarı Varol Ersoy, “CNN Türk, neden çocuk katilinin borazanı oldu?” başlıklı bir yazı yayımladı.

MEDYARADAR YAZARI NE YAZMIŞTI?

Ersoy yazısında “Netanyahu’nun konuşmasının önemli bir bölümünü canlı ve sesli olarak ekranlarına taşımakta sakınca görmedi. Üstelik İsrail’in Filistinliler’e karşı terör suçu işlediğini iddia eden ve bu yüzden Yahudi lobisi tarafından istifa etmesi istenen CNN İnternational’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ted Turner’a rağmen…" ifadelerini kullanmıştı.